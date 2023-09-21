Україна залучила в бюджет $1,25 млрд від США через Світовий банк
- Автор:
- Ліза Бровко
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Death to Stock
До державного бюджету України надійшов грант від США в розмірі $1,25 мільярда через Цільовий фонд донорів Світового банку — PEACE in Ukraine.
Про це пише пресслужба Мінфіну.
Ці гроші частково компенсують видатки державного бюджету на соціальну та гуманітарну сфери: пенсії, зарплати держпрацівникам, медикам, співробітникам ДСНС, педагогам.
Протягом 2023 року Україна отримала $9,7 мільярда США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
- Попереднього разу Україна отримала $1,25 мільярда через Світовий банк 31 липня.
- 21 червня група Світового банку оголосила про надання додаткової підтримки Україні на суму $1,75 мільярда. Фінансування складалося з гарантованої Великою Британією позики Світового банку на суму $500 мільйонів, гранту від США на суму $1,25 мільярда і ще одного гранту на $15 мільйонів від Фінляндії.
- Перед цим Світовий банк виділив $132 мільйони на сільське господарство, €189,32 мільйона на зарплати українським держслужбовцям і вчителям, $1,25 мільярда на потреби у сфері охорони здоровʼя, освіти та рятувальних служб і $200 мільйонів на відновлення інфраструктури.
- Світовий банк мобілізував близько $35 мільярдів екстреного фінансування на підтримку українців. Донорами виступили США, Японія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.