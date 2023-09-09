У Румунії виявили уламки другого російського безпілотника

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Міністерство оборони Румунії заявило, що на території країни знайшли нові фрагменти безпілотника, схожого на російський. Імовірно, їх виявили приблизно за 2,5 кілометра на південний схід від села Плауру.

За словами президента Клауса Йоганніса, це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, пише Reuters.

Йоганніс повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про знайдені фрагменти безпілотника, а Столтенберг у відповідь підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією. Reuters уточнює, що це вже другий дрон, який впав на території Румунії цього тижня.

«Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника ...] свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, із реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений атаками росії на українські дунайські порти», — сказав президент Румунії.