У Румунії виявили уламки другого російського безпілотника
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Dragos Cisuv
Міністерство оборони Румунії заявило, що на території країни знайшли нові фрагменти безпілотника, схожого на російський. Імовірно, їх виявили приблизно за 2,5 кілометра на південний схід від села Плауру.
За словами президента Клауса Йоганніса, це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, пише Reuters.
Йоганніс повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про знайдені фрагменти безпілотника, а Столтенберг у відповідь підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією. Reuters уточнює, що це вже другий дрон, який впав на території Румунії цього тижня.
«Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника ...] свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, із реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений атаками росії на українські дунайські порти», — сказав президент Румунії.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевняв журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed, місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.
- 6 вересня міністр оборони Румунії все ж визнав падіння уламків безпілотника на території країни. Триває розслідування. За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».
- НАТО не побачило жодних ознак того, що знайдені уламки безпілотника опинилися на території Румунії через навмисну атаку росії на цю країну.