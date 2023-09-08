Digi24: Румунія посилює захист населення в прикордонних з Україною районах

Новини

Flickr / Dragos Cisuv

Румунський нацкомітет із надзвичайних ситуацій вирішив посилити захист населення в районах поблизу українських портів на Дунаї. Це сталося після падіння російського дрона на території комуни Чаталкіой.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Тепер профільне міністерство має посилити захист людей, які проживають на березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїлу.

Місцевим жителям також надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі загрози падіння уламків ракет чи дронів.

Також місцевих жителів інструктуватимуть, що робити в небезпечних ситуаціях, і побудують на місцях укриття.