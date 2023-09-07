Турецькі безпілотники Bayraktar помітили на базі «ПВК Вагнера» в Малі
- Автор:
- Олександр Рубан
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На території аеропорту в Малі, який «ПВК Вагнера» використовує як власну базу, помітили три безпілотники турецького виробництва Bayraktar ТВ2.
Про це повідомляють The Insider.
Журналісти зазначають, що до них потрапила фотографія, на якій видно щонайменше три безпілотники Bayraktar ТВ2 на військовій базі «ПВК Вагнера» в аеропорту Севаре, поблизу міста Мопті.
Про купівлю безпілотників було відомо в грудні минулого року. Тоді державні ЗМІ Малі підтверджували купівлю. Однак The Insider стверджує, що нові фотографії показують: безпілотників більше, ніж повідомлялося раніше, і вони розташовані саме на базі «ПВК Вагнера».
Відповідно до метаданих, фото зробили 30 серпня, повідомляють журналісти. Імовірно, фотографували з вертольота, що вилітав з військової бази в Севаре після того, як розбився літак Євгенія Пригожина — ватажка «ПВК Вагнера». Джерела серед «вагнерівців» повідомили The Insider, що військову базу згодом передали під контроль Міноборони росії.
- На початку 2022 року Франція звинуватила російських «вагнерівців» у розкраданні ресурсів Малі. Ще у вересні 2021 року стало зрозуміло, що в країну зайшли військові формування росії. Тоді «ПВК Вагнера» зайняла одну з покинутих французьких баз.
- 17 лютого резидент Франції оголосив про повне виведення військ з Малі. Війська Франції перебували там майже 10 років, вихід з Малі тривав до пів року.
- 29 серпня 2023 року WSJ написали, що Кремль хоче взяти під контроль діяльність «ПВК Вагнера» у Сирії, Малі й ЦАР.