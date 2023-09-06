Данія надасть на відновлення України понад $43 мільйони

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Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 мільйони.

Про це пише данська газета Jyllands-Posten.

Ці гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу.

Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.