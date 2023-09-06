Данія надасть на відновлення України понад $43 мільйони
- Автор:
- Ліза Бровко
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Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 мільйони.
Про це пише данська газета Jyllands-Posten.
Ці гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу.
Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія та Нідерланди, також туди увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Велика Британія.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перша група із шести F-16 попрямує в Україну ближче до Нового року. Наразі Данія почала навчати першу групу українських пілотів.