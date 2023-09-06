Через затоплення в Болгарії, Туреччині та Греції загинули щонайменше 10 людей

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YORDAN ZHEKOV / Contributor / Getty Images

У Болгарії, Туреччині та Греції тривають повені, які спричинили сильні дощі. У країнах загинули щонайменше десять людей.

Про це пише BBC.

У Болгарії в районі міста Царево повінь потопила автомобілі. Там загинули двоє чоловіків і жінка, тіло якої віднесло в море. Дружина й дочка одного із загиблих вважаються зниклими безвісти. На південь від міста обвалився міст. За даними влади, троє людей, які були на ньому в той момент, зникли безвісти.

Міністр навколишнього середовища Джуліан Попов заявив, що в майбутньому через зміну клімату Болгарії доведеться очікувати більш серйозних і більш частих опадів.

У турецькому Стамбулі теж повінь — вона змиває автомобілі та блокує приміщення. У місті загинули дві людини. Ще троє людей загинули тап троє вважаються зниклими безвісти у провінції Киркларелі, неподалік від північно-західного кордону Туреччини з Болгарією. У місті Ігнеада повінь знесла кілька будинків.

У Греції злива і повінь призвели до двох смертей.Найбільше постраждав центральний прибережний регіон Магнесії, де за добу випало стільки ж опадів, скільки зазвичай за всю осінь.