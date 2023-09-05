Ексочільнику Верховного суду Князєву зменшили заставу до 55 млн грн

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Суд зменшив розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва з 75 до 55 мільйонів гривень.

Про це йдеться в резолютивній частині ухвали Вищого антикорупційного суду від 31 серпня. Повний текст ухвали зʼявиться ввечері 5 вересня.

Суд задовольнив клопотання адвоката Князєва тільки щодо розміру застави, а в іншій частині — відмовив.