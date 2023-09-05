Ексочільнику Верховного суду Князєву зменшили заставу до 55 млн грн
- Автор:
- Ліза Бровко
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Суд зменшив розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва з 75 до 55 мільйонів гривень.
Про це йдеться в резолютивній частині ухвали Вищого антикорупційного суду від 31 серпня. Повний текст ухвали зʼявиться ввечері 5 вересня.
Суд задовольнив клопотання адвоката Князєва тільки щодо розміру застави, а в іншій частині — відмовив.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу.
- У липні ВАКС залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва до 8 вересня з можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень. Тоді захист Князєва просив змінити запобіжний захід на будь-який інший, не повʼязаний з триманням під вартою, та зменшити розмір застави. Сам Князєв казав, що застава у 75 мільйонів гривень — «непідйомна».