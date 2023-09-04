Міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністр оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це він повідомив 4 вересня у Facebook.
Водночас Рустем Умєров, який має замінити Резнікова на посаді міністра, подав заяву про відставку з посади очільника Фонду державного майна.
3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що замінить міністра оборони — «Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Замість Олексія Резнікова буде Рустем Умєров. Медіа писали, що Резнікова можуть призначити послом у Британії, сам він сказав, що «не в курсі».
Рустем Умєров — народний депутат фракції «Голос», голова Фонду державного майна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Рустем Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній на перемовинах у Білорусі та в Туреччині.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). У серпні виник новий скандал — через закупівлю курток за нібито завищеними цінами.
- У квітні Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- Агентство з ресурсного забезпечення армії, яке купуватиме військовим одяг, харчування, пально-мастильні матеріали та інші необхідні речі, очолив Арсен Жумаділов.