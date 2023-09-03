В Угорщині заявили, що Україна не має шансу повернути окуповані території, а росії також потрібні гарантії безпеки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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MTI/Botár Gergely/kormany.hu
В Угорщині вважають, що Україна не має реального шансу повернути собі окуповані території та що росія нібито не становить загрози для Центральної Європи, оскільки росіяни не змогли досягти швидких і гучних результатів.
Про це заявив очільник канцелярії премʼєр-міністра Віктора Орбана Гергея Гуляш.
Також, на його думку, для міцного миру Захід має надати гарантії безпеки росії, «але безумовно не членство в НАТО українцям», а в довгостроковій перспективі розміщення миротворців.
- Президент Угорщини Каталіна Новак закликає Україну до переговорів з росією, адже не бачить «військового рішення, яке призведе до миру».
- Наприкінці квітня Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Раніше в Угорщині заявляли, що для вступу України в НАТО потрібне «схвалення» росії.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею», у квітні — «фінансово неіснуючою».
- Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій.