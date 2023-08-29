Президент Угорщини закликає Україну до переговорів з росією

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Угорщини Каталін Новак закликала Україну до переговорів з росією, адже не бачить «військового рішення, яке приведе до миру». Про це вона розповіла в інтервʼю угорському виданню Index.

«Ми рішуче засуджуємо вторгнення росії. І я розумію, якщо хтось хоче захистити свою країну за всяку ціну. Ця війна вже триває півтора року, і я не бачу ніякого військового рішення, яке приведе до миру в довгостроковій перспективі. Саме тому ви повинні сидіти за столом переговорів! Я сказала цю думку президенту [Зеленському] як публічно, так й особисто», — заявила Каталін Новак.