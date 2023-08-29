WSJ: У Європі немає єдиної думки про те, наскільки докладними мають бути гарантії безпеки для України

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У країнах Європи немає єдиної думки про те, наскільки докладними мають бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на європейських посадовців.

Європейські офіційні особи попередили, що підготовка гарантій безпеки триватиме багато місяців, при цьому деякі угоди укладуть лише наступного року. Також немає єдиної думки про те, наскільки докладними мають бути зобовʼязання. Країнам також необхідно обговорити з Україною, якими можуть бути майбутні військові потреби країни. Їм необхідно буде координувати двосторонні переговори між західними столицями та гарантувати, що оборонні підприємства країн-союзників зможуть надати обіцяну військову допомогу Україні, попри власні потреби в поповненні запасів.

Хоча ця ініціатива про гарантії безпеки для України має широку підтримку серед країн «Великої сімки», за словами чиновників, її практична реалізація виявляється складною. Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена обмежена у своїх можливостях повʼязувати майбутні адміністрації міжнародними угодами, а Дональд Трамп уже довів готовність скасувати угоди своїх попередників з іншими країнами. Крім того, європейським державам не вистачає фінансових і військових можливостей, щоб компенсувати слабке місце, якщо майбутній президент США скоротить і припинить допомогу Україні. Попри широку підтримку України з боку обох партій, провідні кандидати у президенти від Республіканської партії дали зрозуміти, що підтримка Штатів має припинитися.