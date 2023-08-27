В Афганістані таліби заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір

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В Афганістані жінкам заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір і пояснили це тим, що вони там або не носили хіджаб, або робили це неправильно.

Про це пише BBC.

Виконувач обовʼязків міністра чеснот і пороків Афганістану Мохаммад Халед Ханафі заявив, що священники й працівники служби безпеки мають закрити вхід для жінок у парк, допоки не «знайдуть вирішення проблеми».

Також Ханафі додав, що це була реакція на скарги від тих, кого обурили відсутність хіджаба чи його «неналежний» вигляд.

Банд-е-Амір — це визначна туристична памʼятка країни, що стала першим національним парком Афганістану в 2009 році. Місце було популярне серед сімей.