Справа про авіатрощу в Броварах: голову ДСНС Сергія Крука звільнили
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади очільника ДСНС.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Обовʼязки голови ДСНС виконуватиме заступник керівника Служби Володимир Демчук.
У ДСНС уже закінчили внутрішню перевірку у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинули 14 людей включно з керівництвом МВС. Клименко анонсував «додаткові кадрові рішення».
- 4 серпня суд арештував ще трьох фігурантів у справі про авіакатастрофу в Броварах, а четвертого відправили під домашній арешт. Перед цим суд також арештував начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку.
- За день до того пʼятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозри. Розшифрувавши бортові самописці та похвилинно відновивши день авіакатастрофи, слідчі встановили, що ці посадовці порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Пізніше у ДСНС заявили, що фігурантів відсторонять від роботи. Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах.
- 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області поруч із дитячим садком і житловим будинком упав гвинтокрил. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження. Загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.