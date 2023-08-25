Справа про авіатрощу в Броварах: голову ДСНС Сергія Крука звільнили

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Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади очільника ДСНС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Обовʼязки голови ДСНС виконуватиме заступник керівника Служби Володимир Демчук.

У ДСНС уже закінчили внутрішню перевірку у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинули 14 людей включно з керівництвом МВС. Клименко анонсував «додаткові кадрові рішення».