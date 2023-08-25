Експрезидент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джоджія і пробув у вʼязниці 20 хвилин

Новини

Fulton County Sheriff's Office

Колишній президент США Дональд Трамп здався правоохоронцям у вʼязниці округу Фултон в Атланті, штат Джорджія. Його звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року.

Про це пише BBC.

Офіс шерифа округу Фултон зробив історичний знімок експрезидента США. Жодного американського лідера раніше не заарештовували.

Записи на сайті вʼязниці описують містера Трампа як білого чоловіка зростом 1,9 м та вагою 97 кг, зі світлим волоссям і блакитними очима. Його номер увʼязненого — P01135809.

Fulton County Sheriff's Office

Трамп прилетів до вʼязниці з Нью-Джерсі на своєму приватному літаку вдень 24 серпня. На вулиці зібралися десятки його прихильників. Трамп перебував у тюрмі близько 20 хвилин. Потім його звільнили під заставу у $200 тисяч з умовою, що він утримається від будь-яких коментарів, спрямованих на «залякування» свідків або спільників. Йому також заборонили спілкуватися з іншими обвинуваченими, окрім як через своїх адвокатів.

Експрезидент назвав цю справу «пародією на правосуддя».

Пізніше Трамп вперше з січня 2021 року опублікував пост на X (Twitter). Він опублікував адресу свого сайту і фотографію з підписом великими літерами: «Втручання у вибори. Ніколи не здавайтеся!»

Колишньому президенту США 15 серпня висунули нові звинувачення в спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія. Окрім нього у цій справі є ще 18 обвинувачених.

Половину з них затримали і теж відправили у вʼязниці округу Фултон. Зокрема, адвоката і колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані та колишнього голову апарату Білого дому Марка Медоуза.

Один із спільників Трампа, лідер організації Black Voices for Trump, Гаррісон Флойд досі перебуває під вартою. Він здався 24 серпня без угоди про звільнення під заставу.

Перед прибуттям до Джорджії Трамп розкритикував окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс, яка висунула йому звинувачення. На своїй платформі Truth Social, він звинуватив Вілліс у вбивствах і насильницьких злочинах в Атланті і написав, що «люди бояться вийти на вулицю, щоб купити буханець хліба».