Люксембург приєднався до гарантій безпеки для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / horstgerlach
Люксембург приєднався до Декларації країн «Великої сімки» щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини», — написав він.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Болгарія, Греція і Північна Македонія. До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва, а також Косово.