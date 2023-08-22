Люксембург приєднався до гарантій безпеки для України

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Люксембург приєднався до Декларації країн «Великої сімки» щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини», — написав він.