Дональд Трамп планує здатися у вʼязницю у штаті Джорджія

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Експрезидент США Дональд Трамп планує здатися у вʼязницю округу Фултон (штат Джорджія), відмовившись від застави розміром у $200 тисяч та інших умов звільнення.

Про це пише CNN з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.

Справа про підрив виборів у окрузі Фултон стала першим випадком, коли умови звільнення Трампа включали грошову заставу та заборону на залякування через соціальні мережі. Але це вже четверта кримінальна справа, порушена проти Трампа цього року.