Дональд Трамп планує здатися у вʼязницю у штаті Джорджія
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Експрезидент США Дональд Трамп планує здатися у вʼязницю округу Фултон (штат Джорджія), відмовившись від застави розміром у $200 тисяч та інших умов звільнення.
Про це пише CNN з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.
Справа про підрив виборів у окрузі Фултон стала першим випадком, коли умови звільнення Трампа включали грошову заставу та заборону на залякування через соціальні мережі. Але це вже четверта кримінальна справа, порушена проти Трампа цього року.
- 15 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення в спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому також висунули звинувачення в неналежному поводженні з секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять за будь-яким із кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден. Днями Трамп підтвердив, що пропустить президентські дебати республіканців.