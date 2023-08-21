Швеція поки що не планує передавати Україні винищувачі Gripen
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Wikimedia
Швеція наразі не планує передавати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, адже країні самій потрібні ці літаки для захисту, поки вона не є членом НАТО.
Про це 21 серпня заявив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
«Швеція — географічно велика країна, нам доводиться захищатися, і ми поки що не в НАТО. Ми не в тій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх авіацією, але поки що нових зобовʼязань щодо надання шведських літаків Україні немає», — пояснив Ульф Крістерссон.
19 серпня президент України Володимир Зеленський був із візитом у Швеції, де домовлявся про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen. За його словами, тестові випробування Gripen «за участю українців — наших пілотів — уже почалися», але жодних деталей він не повідомив.
- У лютому цього року міністр оборони України говорив, що Gripen є одією з оптимальних для ЗСУ машин. У червні уряд Швеції оголосив, що в рамках 12-го пакета допомоги Україні будуть навчати пілотів керувати Gripen.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що перша група із шести F-16 вирушить в Україну ближче до Нового року. Це перші країни, які оголосили про передачу Україні винищувачів.
- Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Данії. Ці країни очолили коаліцію з підготовки українських пілотів, до якої також увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.