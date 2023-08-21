Косово приєдналося до гарантій безпеки для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Troels Peter Roland dk
Частково визнане Косово приєдналося до декларації G7 про гарантії безпеки для України, представленої на саміті НАТО.
Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті опублікував відповідний документ і заявив, що країна допомагатиме Україні наблизити перемогу над росією та притягти до відповідальності російське керівництво.
Косово проголосило незалежність у 2008 році. Його визнала половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС. Сербія вважає регіон своєю територією. Україна не визнає Косово як незалежну державу.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Болгарія, Греція і Північна Македонія. До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва.