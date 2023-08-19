Міністр оборони: Навчання пілотів F-16 уже розпочалось

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтервʼю «24 каналу», що навчання українських пілотів винищувачів F-16 «уже розпочалось».

За його словами, крім пілотів, у навчаннях також беруть участь інженери й техніки. Їх теж навчатимуть 6 місяців. Міністр додав, що термін може бути більшим, щоб усі змогли працювати в команді.

У цей період вирішуватиметься питання, коли саме Україна отримає F-16, скільки та в якій комплектації.

Резніков пояснив, що країни, які в майбутньому захочуть передати F-16, отримуватимуть дозвіл від США. Інші ж країни будуть передавати комплектуючі та озброєння до літаків.