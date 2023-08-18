Адвокати Трампа просять суд відкласти розгляд справи про втручання у вибори до 2026 року
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа вчора звернулися до федерального судді у Вашингтоні з проханням розпочати розгляд справи про втручання у вибори не раніше ніж у квітні 2026 року.
Про це пише Reuters.
Трампа підозрюють у спробі змінити результат президентських виборів 2020 року. Тоді Трамп програв вибори президенту Джо Байдену.
Якщо прохання адвокатів задовільнять, суд відбудеться лише після виборів президента США в листопаді 2024 року. Наразі Трамп є фаворитом серед прихильників Республіканської партії.
«Інтереси суспільства — це чесний і справедливий суд, а не поспішне винесення вироку», — заявили адвокати Трампа.
Минулого тижня спеціальний прокурор Джек Сміт попросив окружного суддю США Таню Чуткан призначити судовий процес на 2 січня 2024 року — за два тижні до підрахунку перших голосів на праймеріз від Республіканської партії.
- 15 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення в спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому також висунули звинувачення в неналежному поводженні із секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.