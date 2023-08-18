Адвокати Трампа просять суд відкласти розгляд справи про втручання у вибори до 2026 року

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Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа вчора звернулися до федерального судді у Вашингтоні з проханням розпочати розгляд справи про втручання у вибори не раніше ніж у квітні 2026 року.

Про це пише Reuters.

Трампа підозрюють у спробі змінити результат президентських виборів 2020 року. Тоді Трамп програв вибори президенту Джо Байдену.

Якщо прохання адвокатів задовільнять, суд відбудеться лише після виборів президента США в листопаді 2024 року. Наразі Трамп є фаворитом серед прихильників Республіканської партії.

«Інтереси суспільства — це чесний і справедливий суд, а не поспішне винесення вироку», — заявили адвокати Трампа.

Минулого тижня спеціальний прокурор Джек Сміт попросив окружного суддю США Таню Чуткан призначити судовий процес на 2 січня 2024 року — за два тижні до підрахунку перших голосів на праймеріз від Республіканської партії.