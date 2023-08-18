Reuters: США дозволили Данії і Нідерландам передати F-16 Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Сполучені Штати дозволили передати винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів тільки-но завершиться підготовка пілотів.
Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника.
Вашингтон офіційно запевнив Данію та Нідерланди, що прискорить затвердження запитів на передачу F-16. Про ці гарантії країни нещодавно попросили США.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у листі, який бачила агенція Reuters, написав: «Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами».
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
- Офіційний план навчань досі не затвердили. 1 липня президент України Володимир Зеленський казав, що партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів.
- 2 серпня CNN писало, що країни Європи досі не передали США кінцевий план навчання, тому є пропозиції відправити пілотів на навчання в США на авіабазу в Арізоні.
- 5 серпня Politico дізналося, що вже визначили першу групу українських пілотів, які навчатимуться на F-16 — загалом їх буде 32.