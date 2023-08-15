Адвокат: Митрополиту УПЦ МП Павлу діагностували гострий інфаркт міокарда

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Адвокат митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) заявив, що отримав інформацію про стан здоровʼя Павда від медзакладу — йому діагностували гострий інфаркт міокарда.

Про це він написав у Telegram.

Напередодні митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва. За словами адвоката, Павла прооперували.