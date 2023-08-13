Офіс генпрокурора: 500 дітей загинули в Україні під час повномасштабної війни
- Автор:
- Анна Холоднова
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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.
- Крім того, росія від лютого 2022 року вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них приїхали з батьками або родичами. Частину дітей, які залишилися без батьків, влаштували в прийомні сімʼї.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін і дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.