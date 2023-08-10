Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ірина Верещук / Facebook
Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до росії.
Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, до України повернули «десь приблизно 380 чи 383 діток».
Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, туди не допускають міжнародні організації. Однак, за словами Верещук, у росії перебувають щонайменше 4 тисячі українських дітей зі статусом, тобто діти позбавлені батьківського піклування і діти–сироти.
За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін і дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- 18 липня видання The Financial Times повідомило, що Саудівська Аравія та Туреччина беруть участь у переговорах про повернення українських дітей, яких росія депортувала. Чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, а посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.