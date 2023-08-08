Справа Князєва: Суд відмовився змінювати запобіжний захід адвокату Горецькому, але зменшив заставу

Новини

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 серпня відмовилася змінювати запобіжний захід адвокату Горецькому, але зменшила йому заставу.

Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Олег Горецький просив суд змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та зменшити розмір застави до 10 мільйонів гривень.

Однак колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту і зменшила заставу з 80 до 60 мільйонів гривень. Адвокати надали суду нові медичні висновки щодо стану здоровʼя Горецького, а також заявили, що застава не відповідає статкам підсудного, тому він не може її сплатити.

Олег Горецький є фігурантом справи про підкуп Верховного суду та його колишнього очільника Всеволода Князєва. Через його юридичне обʼєднання «Горецький і партнери» суддям давали хабарі за судові рішення, вигідні клієнтам обʼєднання.