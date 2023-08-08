ДБР відкрило 112 справ щодо посадовців військкоматів

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Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення розслідує 112 справ щодо посадовців військкоматів, 15 з них вже передали до суду.

Про це ДБР повідомило 8 серпня.

Перевірка діяльності та способу життя працівників військкоматів ще триває.

Серед резонансних справ: