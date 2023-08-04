Уряд Болгарії погодився передати Україні бронетранспортери

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Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між Міністерством внутрішніх справ та Міноборони України про надання близько 100 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Ідеться про БТР, які не потрібні і які МВС жодного разу не використало, а останні 25 років платить за обслуговування та зберігання. Машини поставляються українській армії разом із озброєнням та запчастинами. Тепер міністр внутрішніх справ Болгарії має провести переговори і підписати угоду. Перед цим парламент Болгарії погодив передачу Україні цих БТР.

Надання цієї техніки погодили під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії 6 липня.