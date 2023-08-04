Суд арештував ще трьох фігурантів у справі про авіакатастрофу у Броварах. Четвертого відправили під домашній арешт
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Печерський райсуд Києва відправив під варту без права на заставу ще трьох підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, де загинуло керівництво МВС.
На два місяці в СІЗО відправили ДСНСника Андрія Дворника, посадовця ДСНС Олега Іванова та в. о. командира частини Володимира Леонова. Начальнику служби безпеки польотів Спецзагону цивільного захисту Яну Кошману призначили цілодобовий домашній арешт.
Перед цим суд також арештував начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку. Він заявив, що не погоджується із запобіжним заходом, оскільки діяв «відповідно до керівних документів», мовляв, у пілотів був потрібний фаховий рівень, а погода була льотною.
Відтак у цій справи з пʼяти фігурантів четверо — у СІЗО, ще один — під домашнім арештом.
- 3 серпня пʼятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозри. Розшифрувавши бортові самописці та похвилинно відновивши день авіакатастрофи, слідчі встановили, що вони порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Пізніше у ДСНС заявили, що фігурантів відсторонять від роботи. Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах.
- 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області поруч із дитячим садком і житловим будинком впав гвинтокрил. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження. Загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.