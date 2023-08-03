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Дональд Трамп не визнав провини у справі про штурм Капітолія

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за чотирма звинуваченнями, повʼязаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року і штурмом Капітолія.

Про це повідомляє The New York Times.

1 серпня Трампа звинуватили за чотирма пунктами:

Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.

Дональд Трамп прибуває до Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана, 3 серпня 2023 року, штат Вірджинія.

Getty Images / «Бабель»