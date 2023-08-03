Дональд Трамп не визнав провини у справі про штурм Капітолія
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за чотирма звинуваченнями, повʼязаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року і штурмом Капітолія.
Про це повідомляє The New York Times.
1 серпня Трампа звинуватили за чотирма пунктами:
- у змові з метою порушення прав;
- у змові з метою обману уряду;
- у перешкоджанні офіційному розслідуванню;
- у змові з метою перешкоджання розслідуванню.
Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.
- Дональду Трампу вже висунули звинувачення у двох інших справах: у неналежному поводженні з секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей порнозірці за її мовчання. Йому, за його ж словами, може загрожувати 561 рік увʼязнення за висунутими проти нього кримінальними звинуваченнями.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять за будь-яким з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.