Forbes: Три іноземні судна пройшли російську блокаду під наглядом літаків НАТО

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Три іноземні судна пройшли російську блокаду під наглядом літаків НАТО і стали в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Про це повідомляє Forbes USA.

Грецьке та ізраїльське судна пройшли в Ізмаїл через Босфор, а турецько-грузинське зайшло з північної Туреччини. Кораблі йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи курсу. Це перший прохід іноземних суден до українських портів після виходу росії із «зернової угоди».

За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 від НАТО.

За даними журналфістів, літаки не мали зброї, але на чергуванні в Румунії у той час перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.