Forbes: Три іноземні судна пройшли російську блокаду під наглядом літаків НАТО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Три іноземні судна пройшли російську блокаду під наглядом літаків НАТО і стали в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Про це повідомляє Forbes USA.
Грецьке та ізраїльське судна пройшли в Ізмаїл через Босфор, а турецько-грузинське зайшло з північної Туреччини. Кораблі йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи курсу. Це перший прохід іноземних суден до українських портів після виходу росії із «зернової угоди».
За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 від НАТО.
За даними журналфістів, літаки не мали зброї, але на чергуванні в Румунії у той час перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.
- 7 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Міністерство оборони росії 19 липня заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».
- Після завершення Чорноморської зернової ініціативи Україні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Україна просила ЄС допомогти покрити додаткові витрати, однак вільних грошей Євросоюз зараз не має. Тим часом Україна вимушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як росія вийшла із «зернової угоди» й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- Румунія планує розширити один із ключових транзитних маршрутів для вивозу українського зерна після виходу росії із «зернової угоди», а Литва, Латвія та Естонія запропонували пʼять своїх портів для експорту зерна з України.
- Україна також домовилася з Хорватією про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту українського зерна.