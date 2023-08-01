Колишню лідерку Мʼянми Аун Сан Су Чжі помилували. Але вона залишиться під вартою
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- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Global Media Sharing
Хунта Мʼянми помилувала колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі — через понад два роки після того, як її затримали під час військового перевороту.
Про це повідомляє Reuters.
Помилування поширюється лише на пʼять із багатьох злочинів, за які її засудили. За словами інформованого джерела, на яке посилається Reuters, вона залишатиметься під вартою.
Перед цим, 28 липня, Аун Сан Су Чжі перевели з вʼязниці під домашній арешт.
Також помилували колишнього президента Він Мʼїнт і ще 7 тисяч ув’язнених — на відзначення буддійського Великого посту.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.
- Аун Сан Су Чжі затримали одразу під час перевороту. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними в сумі становить понад 190 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, у порушенні карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурюванні до інакомислення, у незаконному імпорті та зберіганні рацій, у порушенні Закону про державну таємницю колоніальної епохи. Загалом Аун Сан Су Чжі отримала термін у вʼязниці на 33 роки.