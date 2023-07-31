Хорватія надає Україні свої порти для експорту зерна

Новини

Unsplash

Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту українського зерна.

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба додав, що країни працюватимуть над тим, як «прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю».

На зустрічі міністрів закордонних справ України й Хорватії також обговорювалася зброя для українських військових, підготовка до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, «формула миру» та інше.

Дмитро Кулеба подякував своєму хорватському колезі, уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до Євросоюзу та НАТО, а також за визнання Хорватією Голодомору геноцидом українців.