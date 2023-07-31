США надали Україні $1,25 млрд через Світовий банк. Кошти спрямують у держбюджет
- Автор:
- Ліза Бровко
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Death to Stock
Сполучені Штати Америки спрямували до державного бюджету України $1,25 мільярда через Цільовий фонд групи донорів Світового банку.
Про це пише пресслужба Мінфіну.
Ці грантові кошти — частина п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Гроші компенсують гуманітарні й соціальні видатки держбюджету, наприклад, зарплати урядовцям, виплати переселенцям, людям з інвалідністю, субсидії тощо.
За 2023 рік Україна вже отримала $8,45 мільярда грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а від початку повномасштабної війни — $20,4 мільярда.
- 21 червня група Світового банку оголосила про надання додаткової підтримки Україні на суму $1,75 мільярда. Фінансування складалося з гарантованої Великою Британією позики Світового банку на суму $500 мільйонів, гранту від США на суму $1,25 мільярда і ще одного гранту на $15 мільйонів від Фінляндії.
- Перед цим Світовий банк виділив $132 мільйони на сільське господарство, €189,32 мільйона на зарплати українським держслужбовцям і вчителям, $1,25 мільярда на потреби у сфері охорони здоровʼя, освіти та рятувальних служб і $200 мільйонів на відновлення інфраструктури.
- Світовий банк уже мобілізував близько $35 мільярдів екстреного фінансування на підтримку українців. Донорами виступили США, Японія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.