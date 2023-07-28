WSJ: Путін проігнорував прохання Ердогана провести переговори щодо «зернової угоди»

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kremlin.ru

Президент росії володимир путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до «зернової угоди».

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів.

За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити з путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова поки що не відбулася, кажуть дипломати. За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на цьому питанні через різні канали в кремлі.

За словами аналітиків і дипломатів, росія відмовилась від «зернової угоди» після того, як Ердоган зробив ряд кроків, які показують, що його зовнішня політика «відвертається від росії і дивиться у бік Заходу». Так, наприклад, Ердоган розлютив росію, коли віддав Україні командирів з «Азовсталі» і не проти схвалити приєднання Швеції до НАТО.