МОК не запросив росію і Білорусь на Олімпійські ігри 2024 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Білорусь і росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на літню Олімпіаду, що відбудеться наступного літа в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет надіслав запрошення 203 країнам, за винятком Гватемали, росії та Білорусі.
Ці три країни не будуть представлені під своїми прапорами на Олімпіаді в Парижі.
Водночас рішення щодо виступів російських і білоруських спортсменів ще не ухвалене. Донедавна орієнтиром для ухвалення цього рішення називали вересень-жовтень. Однак президент МОК Томас Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. «Щойно матимемо чітку картину, ухвалимо рішення», — пояснив глава олімпійського руху.
Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість імовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі «нейтральних» залишається доволі високою.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду про недопуск своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени в яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн. Німеччина заявила, що відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань.
- Мінспорту України оприлюднило список російських і білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення рф. На кожного зі списку створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки агресії росії щодо України.
- Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року. Заборону на участь у турнірах для росіян і білорусів продовжила і Світова федерація бадмінтону.