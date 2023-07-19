NBC News: Експрезиденту США Трампу можуть висунути звинувачення за трьома федеральними законами

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Колишньому президенту США Дональду Трампу можуть висунути звинувачення щонайменше за трьома різними федеральними законами. Але цього ще не сталося.

Журналісти NBC News дізналися від двох адвокатів про зміст листа, якого спеціальний прокурор Джек Сміт надіслав Трампу.

За даними NBC News, у листі згадуються три різні федеральні закони: зловживання службовим становищем, змові з метою обману США та залякування свідків.

Звинувачення можуть висунути Трампу найближчими днями. Якщо це станеться, справа, повʼязана зі штурмом Капітолія, стане третьою, порушеною проти колишнього президента США.