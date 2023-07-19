NBC News: Експрезиденту США Трампу можуть висунути звинувачення за трьома федеральними законами
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Колишньому президенту США Дональду Трампу можуть висунути звинувачення щонайменше за трьома різними федеральними законами. Але цього ще не сталося.
Журналісти NBC News дізналися від двох адвокатів про зміст листа, якого спеціальний прокурор Джек Сміт надіслав Трампу.
За даними NBC News, у листі згадуються три різні федеральні закони: зловживання службовим становищем, змові з метою обману США та залякування свідків.
Звинувачення можуть висунути Трампу найближчими днями. Якщо це станеться, справа, повʼязана зі штурмом Капітолія, стане третьою, порушеною проти колишнього президента США.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- 4 квітня 2023 року Дональду Трампу висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року.
- 9 червня 2023 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними в його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.
- Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили.
- 18 липня Трамп заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта. Там нібито йшлося, що Трамп є обʼєктом розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Людям, які стали обʼєктами кримінальних розслідувань, часто, але не завжди висувають обвинувачення.