Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Carl Court / Staff
Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян.
Про це пише Reuters.
Велика Британія ввела санкції проти 14 людей у відповідь на «спроби росії знищити українську національну ідентичність», 11 з них причетні до примусового переміщення дітей.
«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
У санкційному списку опинилися:
- міністр освіти рф Сергій Кравцов;
- міністр культури рф Ольга Любімова;
- губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;
- пропагандист Антон Красовський;
- політтехнолог Тимофій Сергійцев;
- керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
- голова Адигеї Мурат Кумпілов;
- дитячий центр «Артек» у Криму.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. Також росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.
- За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, депортовані українські діти перебувають у 57 регіонах росії.
- Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.