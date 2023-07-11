Президент Зеленський незадоволений відсутністю конкретики щодо членства України в НАТО

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Під час саміту у Вільнюсі гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає «чіткий сигнал» щодо членства в Альянсі, проте подробиць не розголошував.

Президент Володимир Зеленський залишився незадоволеним відсутністю конкретики.

«Зараз, на шляху до Вільнюсу, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», — йдеться в заяві президента.

За словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.