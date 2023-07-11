Президент Зеленський незадоволений відсутністю конкретики щодо членства України в НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Під час саміту у Вільнюсі гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає «чіткий сигнал» щодо членства в Альянсі, проте подробиць не розголошував.
Президент Володимир Зеленський залишився незадоволеним відсутністю конкретики.
«Зараз, на шляху до Вільнюсу, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», — йдеться в заяві президента.
За словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. Напередодні саміту Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунути план дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.
- 9 липня Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав.
- 7 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України.
- США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на саміті Альянсу. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважають за краще обговорити гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.