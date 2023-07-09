The Telegraph: Німеччина остерігається війни з росією, тому може просити відтермінувати вступ України в НАТО

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На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина може закликати відтермінувати вступ України до Альянсу через побоювання війни з рф.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела в НАТО.

Імовірно, Берлін наполягатиме, щоб союзники зосередилися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиції членства у блоці.

«Берлін не хоче, щоб володимир путін потенційно випробовував статтю 5», — сказало джерело виданню.

Пʼята стаття НАТО передбачає, що будь-яка держава Альянсу, на яку напав зовнішній агресор, має право вимагати від союзників військового втручання і захисту.