Генсек НАТО: На саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України

Новини

NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент «Європейської правди».

За його словами, члени НАТО погодять багаторічну програму підтримки, яка допоможе створити повну сумісність між Збройними силами України та арміями країн Альянсу.

Також на саміті започаткують раду Україна-НАТО, щоб підвищити рівень політичних звʼязків. Столтенберг підтвердив, що в першому засіданні цієї ради візьме участь президент Володимир Зеленський.