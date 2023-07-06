Болгарія підтвердила, що підтримує членство України в НАТО. Зеленський і болгарський премʼєр підписали декралацію

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Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Болгарії Ніколай Денков підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України. Болгарія стала 22-ю країною, яка формально підтримала вступ України до НАТО.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Болгарські партнери цим документом також засвідчили, що членство України в Альянсі — це єдиний спосіб гарантувати безпеку всіх країн блоку й самої України. Разом з цим вони планують і надалі нарощувати зусилля для підтримки української інтеграції до Альянсу та імплементації стандартів НАТО.

Болгарія готова брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України та надавати політичну і матеріальну підтримку.

Допомога від Болгарії

У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності (нещодавно президент Болгарії назвав «помилкою» можливу передачу Україні снарядів) снаряди передавали таємно.

4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.

23 червня болгарський уряд ухвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.