В Угорщину прибув російський міністр. Будапешт хоче зберегти канали звʼязку з рф «відкритими»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Угорщина прийняла російського міністра охорони здоровʼя Михайла Мурашка з візитом, заявляючи, що хоче зберігати канали звʼязку з росією «відкритими». Зазвичай російські урядовці рідко зʼявляються в країнах ЄС і НАТО.
Про це пише Reuters.
Міністр закордонних справ Петер Сіярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з головою МОЗ росії Мурашком. Він зазначив, що Угорщина також прагне продовжувати «розумну та прагматичну співпрацю».
Сіярто засудив війну, не звинувачуючи росію у вторгненні, і закликав до мирних переговорів. Водночас розкритикував поставки зброї Україні.
За його словами, Угорщина очікує, що «Росатом» побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції «Пакш» до 2030 і 2031 років. Тим часом російський міністр додав, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в росії, зокрема, OTP Bank, який Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни.
- Петер Сіярто також повторив, що Будапешт блокуватиме наступний транш Європейського фонду миру, програми допомоги від ЄС Україні, доки Київ не виключить угорський OTP Bank із зазначеного списку. 17 травня голова МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України у розмірі €500 мільйонів, допоки OTP Bank у переліку спонсорів війни.
- Також Угорщина виступає проти плану ЄС надати Україні €50 мільярдів, які запропонувала виділити Європейська комісія. За словами Урсули фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися».
- 27 серпня 2022 року угорський регулятор дозволив «Росатому» побудувати два енергоблоки на АЕС «Пакш». Потім це зробила Єврокомісія. «Пакш» — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики. За даними The Washington Post, російська держкомпанія «Росатом» могла імпортувати іноземні матеріали та електроніку для російських виробників ракет, снарядів та бронетехніки.