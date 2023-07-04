Україна повернула матір і дитину, яких депортувала росія
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Україну вдалося повернути матір з маленьким сином. Їх депортували до Воронезької області росії з села Липці на Харківщині 16 березня 2022 року.
Про це повідомив уповноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Жінка звернулася до омбудсмана у травні з проханням допомогти повернутися в Україну. Тоді Офіс уповноваженого звʼязався з Державною міграційною службою, щоб родина отримала посвідчення на повернення. Супровід забезпечували спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих.
Однак росіяни кілька разів без пояснень не пропускали жінку з дитиною на кордоні, попри те що вони мали всі необхідні документи.
Перетнути кордон вдалося 18 червня. Матір і дитину розмістили в Харкові.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. Також росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.
- За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, депортовані українські діти перебувають у 57 регіонах росії.
- Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.