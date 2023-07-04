У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО. Але тільки після війни
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / sandsun
Комітет із питань зовнішньої політики парламенту Болгарії підтримав проєкт декларації, яку подала коаліція, про підтримку вступу України до НАТО, коли закінчиться повномасштабна російсько-українська війна.
Про це пише БНТ.
Парламентська коаліція закликає болгарський уряд лобіювати вступ України до Альянсу на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.
Декларація також передбачає, що шлях до миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі — це виведення російських військ з усіх українських територій, а також з територій тих суверенних держав, які «постраждали від неї [росії]».
У декларації ще зазначено, що потрібно продовжувати військову та військово-технічну підтримку України.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, що мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить звʼязки між Україною і євроатлантичною спільнотою. Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про майбутнє членство України в Альянсі говоритимуть уже після липневого саміту.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважали за краще поговорити про гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.