Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Всесвітнє визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати», — написав він.