CNN: Літаки Пригожина прилетіли до Білорусі, де він сам — точно не відомо

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Супутникові знімки BlackSky свідчать, що два літаки, повʼязані з засновником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі поблизу Мінська вранці 27 червня.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Точне місцезнаходження Пригожина поки невідоме. Відтоді, як він залишив військовий штаб Ростова-на-Дону ввечері 23 червня, ані фото, ані відео з ним не публікували.

Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває в Білорусі.

На супутниковому знімку BlackSky, зробленому вранці 27 червня, можна побачити два літаки з серійними номерами RA-20795 і RA-02878, що перебувають на злітній смузі на авіабазі «Мачулищі» поблизу Мінська. Журналісти CNN підтвердили, що ці борти прилетіли туди протягом останньої доби і мали такі самі розміри, як літаки Пригожина.

Дані FlightRadar24 свідчать, що літаки приземлилися поблизу Мінська близько 8 години ранку за місцевим часом. Перед посадкою в обох літаків були вимкнуті транспондери, щоб приховати точне місце посадки.

Високопоставлений чиновник європейської розвідки та джерело, знайоме з літаками Пригожина, підтвердили, що літаки повʼязані з засновником «ПВК Вагнера», але невідомо, чи був Пригожин на борту.

Про те, що його літак прибув на військовий аеродром «Мачулищі», повідомляла також моніторингова група «Беларускі Гаюн».