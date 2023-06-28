CNN: Літаки Пригожина прилетіли до Білорусі, де він сам — точно не відомо
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- Анна Холоднова
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Stringer /Anadolu Agency / Getty Images
Супутникові знімки BlackSky свідчать, що два літаки, повʼязані з засновником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі поблизу Мінська вранці 27 червня.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Точне місцезнаходження Пригожина поки невідоме. Відтоді, як він залишив військовий штаб Ростова-на-Дону ввечері 23 червня, ані фото, ані відео з ним не публікували.
Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває в Білорусі.
На супутниковому знімку BlackSky, зробленому вранці 27 червня, можна побачити два літаки з серійними номерами RA-20795 і RA-02878, що перебувають на злітній смузі на авіабазі «Мачулищі» поблизу Мінська. Журналісти CNN підтвердили, що ці борти прилетіли туди протягом останньої доби і мали такі самі розміри, як літаки Пригожина.
Дані FlightRadar24 свідчать, що літаки приземлилися поблизу Мінська близько 8 години ранку за місцевим часом. Перед посадкою в обох літаків були вимкнуті транспондери, щоб приховати точне місце посадки.
Високопоставлений чиновник європейської розвідки та джерело, знайоме з літаками Пригожина, підтвердили, що літаки повʼязані з засновником «ПВК Вагнера», але невідомо, чи був Пригожин на борту.
Про те, що його літак прибув на військовий аеродром «Мачулищі», повідомляла також моніторингова група «Беларускі Гаюн».
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.