Пентагон: Найманці «ПВК Вагнера» все ще перебувають в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
За даними Міністерства оборони США, підрозділи «ПВК Вагнера» все ще перебувають в Україні після бунту в росії.
Про це пише CNN.
«Але щодо їхньої дислокації та того, чи можуть вони пересуватися, я не буду спекулювати на цьому», — сказав речник Пентагону Патрік Райдер на пресбрифінгу.
Райдер додав, що США наразі не бачать жодних причин змінювати розташування американських військ у відповідь на події в рф.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин уже давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — неясно.