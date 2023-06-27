Лукашенко розповів деталі перемовин із Пригожиним під час заколоту в росії — і підтвердив, що той уже в Білорусі

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про початок переговорів із керівником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним під час заколоту в росії і підтвердив, що той вже перебуває у Білорусі.

За версією Лукашенка, путін зателефонував сам — йому він порадив не поспішати з жорстоким рішенням щодо Пригожина.

«Я зрозумів: ухвалено жорстоке рішення — мочити. Я запропонував путіну не поспішати. Давай, говорю, поговоримо з Пригожиним, із командирами його. На що він мені сказав: “Слухай, Сашко, марно. Він навіть слухавку не бере, ні з ким розмовляти не хоче”», — сказав Лукашенко.

Також «чимала роль» в організації переговорів належить генералу Юнус-Беку Євкурову. У першому етапі перемовин брав участь і директор ФСБ Олександр Бортніков.

«Об 11:00 він [Пригожин] миттєво зняв трубку. Тобто Євкуров його покликав, віддав йому телефон: “От, президент Білорусі дзвонить, чи розмовлятимеш?” — “З Олександром Григоровичем буду”. Я чую їхню розмову. Взяв слухавку. Розмова — ейфорія. У Євгенія повна ейфорія», — додав Лукашенко.

Коли він додзвонився до Пригожина, той одразу нібито йому сказав, що «ніхто Шойгу та Герасимова ніколи не віддасть». Пригожин казав, що хоче «справедливості», але отримав попередження, що його «роздавлять як клопа».

Під час першого раунду перемовин розмова була винятково лайкою і тривала 30 хвилин. Лукашенко стверджує, що довго розмовляв із Пригожиним. У кінці попередив, що направить до Москви білоруських спецпризначенців.

Нагадаємо, що 24 червня після розмови із Лукашенком Пригожин вирішив повернути бійців «ПВК Вагнера» в польові табори й відмовитись від походу на Москву. Також після заколоту стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (уранці 27 червня туди прилетів його приватний літак).