Російська ФСБ закрила справу про збройний заколот Пригожина

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Російська ФСБ заявила, що кримінальну справу про збройний заколот Євгенія Пригожина все ж припинили. Це пояснили тим, що найманці «ПВК Вагнера» не продовжують чинити «дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину».

Водночас Міноборони росії повідомило, що триває підготовка до передачі важкої військової техніки «ПВК Вагнера» підрозділам Збройних сил рф. А путін запропонував найманцям Пригожина підписати контракт із Міноборони, повернутися додому чи вирушити до Білорусі.