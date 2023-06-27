CNN: Західні союзники попереджали Україну не атакувати всередині росії під час заколоту Пригожина

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Протягом заколоту «ПВК Вагнера» у росії союзники на різних рівнях спілкувалися з українською владою, попереджаючи їх не використовувати хаос у рф для атаки всередині росії.

Про це CNN розповів західний чиновник.

За його словами, існувало занепокоєння, що Україну та Захід сприйматимуть як допомогу Пригожину та загрозу російському суверенітету. Тому союзники наполягали, що це «внутрішня справа росії», і на рівні міністрів закордонних справ, депутатів і через послів закликали українців «не розхитувати човна».

«Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальних військових силах всередині росії», — сказав співрозмовник CNN.